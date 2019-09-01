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Уайт: Чжан Вейли стала суперзвездой не только в Китае, но и во всём мире

Уайт: Чжан Вейли стала суперзвездой не только в Китае, но и во всём мире
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал победу Чжан Вейли в поединке с Джессикой Андраде на UFC Fight Night 157. Китайская спортсменка завоевала титул чемпионки организации в минимальном весе.

«UFC — глобальный вид спорта, а выступление Чжан было потрясающим. Люди смотрели этот бой в Канаде, США, Бразилии и на Ближнем Востоке. Чжан Вейли стала супервездой после боя с Андраде, причём во всём мире, а не только в Китае. Это очевидно, ведь она стала первой спортсменкой из Китая, которая смогла завоевать чемпионский титул UFC. Она ещё молода, у неё впереди длительная карьера. Посмотрим, что ждёт спортсменку в будущем, но начало весьма неплохое», — цитирует Уайта BJ Penn.

Вейли одержала победу техническим нокаутом — для завершения боя ей потребовалось всего 42 секунды.

Чжан Вейли завоевала титул чемпионки UFC в минимальном весе
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