Харитонов — Поветкину: уверен, что ты нокаутируешь Тайсона Фьюри

Боец ММА Сергей Харитонов поделился мнением о победе боксёра Александра Поветкина в поединке с британцем Хьюи Фьюри. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Александру — трижды 117:111.



«Завершился поединок Александра Поветкина с известным британским боксёром Фьюри. Я очень рад, что Саня провёл очень красивый и достойный бой. Да, он не выиграл нокаутом, как я хотел, но тем не менее Саня победил единогласным решением судей. Саня, поздравляю тебя с этой замечательной победой! Уверен, что у тебя ещё всё впереди. Пусть твоим следующим соперником будет Тайсон Фьюри — брат бойца, которого ты победил. Уверен, что ты выиграешь нокаутом, потому что ты настоящий чемпион. Только вперёд», — сказал Харитонов в видеоролике, размещённом на странице в «Инстаграме».

Поветкин заявил о желании провести бой с Тайсоном Фьюри