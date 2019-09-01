Порье: мне просто нужно быть лучше Хабиба на протяжении 25 минут

Временный чемпеион UFC Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего поединка с российским чемпионом организации в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.



«Во время спаррингов я много работаю. Для моих оппонентов раунд может быть первым, но я уже работаю четвёртую пятиминутку. Соперник приходит свежий, а у меня позади 15-20 минут тренировки.



Мне достаточно 25 минут 7 сентября, а Хабиб может забрать остальные 364 дня в году. Он может забрать всё остальное. Мне просто нужно быть лучше на протяжении 25 минут и я уверен, что смогу это сделать», — приводит слова Дастина Порье MMAJunkie.



Напомним, титуьлный бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье возглавит турнир UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.