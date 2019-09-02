Тренер Порье: Дастин финиширует Хабиба в четвёртом раунде

Фил Дару, тренер временного чемпиона UFC Дастина Порье поделился мнением о предстоящем поединке своего подопечного с российским бойцом, чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



«Сейчас Порье — один из лучших боксёров в ММА. Нам важно правильно распланировать работу. Мы не планируем просто приспособиться к сильным сторонам Хабиба. Нам важно подготовиться физически, подготовить мышцы, потому что в бою будет много борьбы.



Думаю, что Порье финиширует Хабиба в четвёртом раунде. Мы хотим измотать Нурмагомедова. Порье сможет подняться с партера и будет тревожить Хабиба ударами», — приводит слова Фила Дару Bloody Elbow.

Напомним, титуьлный бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье возглавит турнир UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

