Б. Хирн: Ломаченко не впечатлил, пока не могу отнести его к суперзвёздам

Британский промоутер Барри Хирн, отец Эдди Хирна, признался, что был разочарован тем, как Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла. Бой проходил 31 августа на стадионе O2 Arena в Лондоне, и украинский боксёр одержал победу решением судей.
«Кэмпбелл очень старался. Отличная попытка! По моим подсчётам там не было такой пропасти, как у судей. На мой взгляд, Кэмпбелл проиграл не более четырёх раундов. Мне кажется, он великолепно боксировал, но, наверное, этого для титула недостаточно.
Я был немного расстроен тем, что показал Ломаченко, если честно. К нему относятся как к суперзвезде. Но пока я не могу отнести его к этой категории. Да, он великий боксёр, но его имя нельзя пока называть с таким же придыханием, как имена величайших суперзвёзд в истории бокса.
Ломаченко меня не впечатлил. Я думаю, что Кэмпбелл нанёс несколько классных ударов. В Ломаченко я не увидел того динамичного боксёра, образ которого мы создали», — цитирует Хирна iFL TV.
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