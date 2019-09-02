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Порье станцевал арабский танец в Абу-Даби перед боем с Нурмагомедовым

Порье станцевал арабский танец в Абу-Даби перед боем с Нурмагомедовым
Бокс/ММА / ММА 0

Боец ММА, временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье прилетел в Абу-Даби. 7 сентября он проведёт бой за чемпионский пояс с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

В аэропорту Порье тепло встретили. Боец даже станцевал местный танец со встретившими его людьми, сообщает журналист ESPN Ариэль Хелвани.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Хелвани.

Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он в четвёртом раунде победил ирландца Конора Макгрегора. После боя началась массовая драка, из-за которой оба бойца были дисквалифицированы на длительные сроки.

Для Нурмагомедова предстоящая защита станет второй в карьере в UFC. Российский боец ещё не потерпел ни одного поражения.

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