Кэмпбелл — о Ломаченко: меня впервые побил профессионал

Британский боксёр Люк Кэмпбелл после поражения от чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO в лёгком весе украинца Василия Ломаченко признал, что ещё никогда не встречался со столь сильным оппонентом.

«Я буду двигаться дальше. После такого боя я стал сильнее. Да, я проигрывал Хорхе Линаресу и Ивану Менди. Но у Менди я взял реванш, поэтому даже не считаю это поражение.

У Ломаченко я научился нескольким трюкам. Я добавлю их в свой арсенал. В поединке с Ломаченко меня впервые побил настоящий профи. У меня нет никаких оправданий, я проиграл более сильному сопернику», — цитирует Кэмпбелла Sky Sports.

Ломаченко одержал победу единогласным решением судей. В концовке боя украинец был близок к тому, чтобы отправить в нокаут соперника.