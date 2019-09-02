Нурмагомедов — Порье, 7 сентября: бой начнётся в 23:00
7 сентября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 242. В главном поединке вечера встретятся чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье. Бой начнётся в 23:00 мск, а сам турнир — в 18:00.
В прямом эфире поединок покажет Первый канал.
30-летний Нурмагомедов в ММА одержал 27 побед. У 30-летнего Порье — 25 побед. Нурмагомедов во второй раз будет защищать титул. В октябре 2018 года он победил ирландца Конора Макгрегора.
На турнире в Абу-Даби также пройдут бои: Шамиль Абдурахманов (20-4) — Кертис Блейдс (11-2), Ислам Махачев (17-1) — Дэви Рамос (10-2), Маирбек Тайсумов (28-5) — Диего Феррейра (15-2), Оттман Азаитар (11-0) — Тиму Пакалену (8-2), Муслим Салихов (14-2) — Нордин Талеб (15-6).
Порье станцевал арабский танец в Абу-Даби перед боем с Нурмагомедовым
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