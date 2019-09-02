UFC бесплатно показала бой Нурмагомедова и Макгрегора

На YouTube-канале UFC в свободном доступе появилась запись боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Бой проходил на турнире UFC 229.
Пресс-служба UFC опубликовала видео в преддверии возвращения Нурмагомедова в октагон. Российский боец, чемпион организации в лёгком весе возвращается в ММА спустя год отсутствия. На турнире UFC 242 в Абу-Даби он встретится с временным чемпионом организации Дастином Порье.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале UFC.
Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон в октябре 2018 года именно на турнире UFC 239, победив Макгрегора удушающим приёмом в четвёртом раунде. После боя началась массовая драка, из-за чего Нурмагомедов и Макгрегор были дисквалифицированы на длительные сроки. Макгрегор с тех пор не провёл ни одного боя.
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