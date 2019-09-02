Ибрагимов — Чжун: видео первого поражения россиянина в карьере

31 августа на турнире UFC Fight Night 157 в Шеньчжене (Китай) состоялся бой российского бойца Хадиса Ибрагимова и китайца Да Юн Чжуна. Захватывающий бой завершился победой китайца приёмом в третьем раунде. Это поражение стало для россиянина первым в карьере в ММА — Ибрагимов начал карьеру в UFC с поражения.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



В главном поединке турнира встречались Джессика Андраде и Чжан Вейли. На кону стоял титул чемпионки организации в минимальном весе. Вейли одержала победу техническим нокаутом — для завершения боя ей потребовалось всего 42 секунды.



UFC Fught Night 157. Основной кард



Чжан Вейли — Джессика Андраде — победа Чжан Вейли техническим нокаутом в первом раунде

Джинлян Ли — Элизеу Залески — победа Ли техническим нокаутом в третьем раунде

Кай Кара-Франс — Марк де ла Роза — победа Кара Франс единогласным решением судей

Кенан Сонг — Деррик Крантц — победа Сонга единогласным решением судей

Мизуки Инуэ — Янан Ву — победа Инуэ раздельным решением судей