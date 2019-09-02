Ибрагимов — Чжун: видео первого поражения россиянина в карьере

31 августа на турнире UFC Fight Night 157 в Шеньчжене (Китай) состоялся бой российского бойца Хадиса Ибрагимова и китайца Да Юн Чжуна. Захватывающий бой завершился победой китайца приёмом в третьем раунде. Это поражение стало для россиянина первым в карьере в ММА — Ибрагимов начал карьеру в UFC с поражения.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В главном поединке турнира встречались Джессика Андраде и Чжан Вейли. На кону стоял титул чемпионки организации в минимальном весе. Вейли одержала победу техническим нокаутом — для завершения боя ей потребовалось всего 42 секунды.
UFC Fught Night 157. Основной кард
Чжан Вейли — Джессика Андраде — победа Чжан Вейли техническим нокаутом в первом раунде
Джинлян Ли — Элизеу Залески — победа Ли техническим нокаутом в третьем раунде
Кай Кара-Франс — Марк де ла Роза — победа Кара Франс единогласным решением судей
Кенан Сонг — Деррик Крантц — победа Сонга единогласным решением судей
Мизуки Инуэ — Янан Ву — победа Инуэ раздельным решением судей
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