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Густафссон хочет вернуться в UFC

Густафссон хочет вернуться в UFC
Бокс/ММА / ММА 0

Шведский боец UFC Александер Густафссон признался, что ведёт переговоры о возвращении в организацию. Густафссон объявил о завершении карьеры после поражения от Смита на турнире UFC Fight Night 153.

«Мы ведём переговоры с UFC о моём возвращении в октагон. Пока мы не достигли договорённостей. После того как я сказал, что завершаю карьеру, пару дней побыл дома, и у меня буквально зачесались руки. Мне очень хочется вернуться в зал и снова тренироваться.

В настоящий момент я не знаю, что будет дальше. Бой с Люком Рокхолдом? Это была бы великолепная идея. Прекрасный вариант для моего возвращения в клетку», — приводит слова Александера Густафссона MMAViking.

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