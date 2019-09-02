Ковингтон: сотру Усмана в порошок

Боец UFC Колби Ковингтон поделился ожиданиями от предстоящего боя с Камару Усманом за титул чемпиона UFC в полусреднем весе.



«Не могу дождаться, когда смогу похоронить этого парня. Камару Усман и Гленн Робинсон несколько раз отказывались от боя со мной. Пришло время объединить пояса. После боя с Вудли Усман притворился травмированным, приехал на пресс-конференцию в инвалидной коляске, а через восемь часов перепрыгнул через заграждение и оттолкнул беременную девушку, чтобы ударить меня.



Он фальшивый. Я сделаю его инвалидом, изобью его. Он проиграет свой претендентский пояс, и больше мы о нём не услышим. Я сотру его в порошок, и весь мир поймёт, какой он трус», — приводит слова Колби Ковингтона MMAFighting.