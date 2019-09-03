Отец Нурмагомедова: перед боем скажу сыну, что он лучший!

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап прокомментировал подготовку своего сына к предстоящему бою против Дастина Порье.



«Я думаю, Дастин очень хорошо подготовился, видно, что он в отличной форме. В этом бою не стоит заигрываться, нужно одно действие — решающее, решительное. Или перевод, или удар. Не стоит на протяжении всего боя пробовать себя, экспериментировать. Это нам не нужно. Что скажу сыну перед боем? Ты — лучший!", — приводит слова Нурмагомедова «Первый канал».



7 сентября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 242. В главном поединке вечера встретятся чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье. Бой начнётся в 23:00 мск, а сам турнир — в 18:00.

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