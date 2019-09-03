Порье не чувствует себя в Абу-Даби, как на территории противника

Временный чемпион UFC в лёгком весе американский боец Дастин Порье поделился мнением об Абу-Даби. Там 7 сентября он проведёт бой за титул чемпиона UFC с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
«Я помню, как раньше говорил, что отправлюсь на территорию противника, на враждебную территорию. Но, оказавшись в Абу-Даби, я чувствую себя совершенно иначе. Они все рады, что турнир проходит у них. Они ждут яркие бои, а я прибыл ради этого, поэтому я чувствую себя прекрасно.
Когда я заселялся в отель, представитель правительства Абу-Даби мне рассказал, что на турнир прибудут президенты, принцы и шейхи. Так что это грандиозный бой в мировом масштабе. Два чемпиона столкнутся на 25 минут в битве, чтобы узнать лучшего в легкой весовой категории. Я шокирую мир 7 сентября», – сказал Порье в интервью пресс-службе UFC.
Бой Нурмагомедов – Порье состоится 7 сентября. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого поединка.
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