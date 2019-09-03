Ломаченко: не разорву отношения с друзьями из России из-за делёжки наверху
Чемпион мира в лёгком весе по версиям WBA, WBO и WBC украинец Василий Ломаченко прокомментировал дружбу с российскими спортсменами.
«У меня много друзей из России, мы дружим с детства. Мы соревновались, когда были юниорами, мы вместе росли.
От того, что у нас какая-то напряжённость с Россией, я же не буду разрывать с ними отношения. Наверху идёт какая-то делёжка, политика. Но это не моё дело, я даже не хочу в это лезть и комментировать.
Я хотел бы всем пожелать, чтобы у каждого было своё мнение по этому поводу и чтобы спорт и бокс нас всех объединял», — сказал Ломаченко в интервью BBC.
31 августа Ломаченко в Лондоне (Великобритания) победил британского боксёра Люка Кэмпбелла. Украинцу победу судьи присудили единогласным решением.
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