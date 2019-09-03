Абрамов одержал победу на Всемирном фестивале боевых искусств

Российский тайбоксёр, чемпион Европы, многократный призёр чемпионатов мира, Всемирных игр, Александр Абрамов, выступающий в весовой категории до 57 кг одержал победу в финальном поединке на Всемирном фестивале боевых искусств, который прошёл в Чхунджу (Южная Корея).
«Свой финальный поединок я провёл против тайца, соперник был моложе меня, думаю, мне помог опыт, своё преимущество я ощущал и воспользовался им. Чувствую себя отлично, соревнования для меня завершились без травм. Сейчас планирую отвлечься, ведь только недавно прошёл и чемпионат мира, и хорошо отдохнуть», — сказал Абрамов.
Победители данного турнира получают квалификационные баллы к отбору на Всемирные Игры 2021 в Бирмингеме. Стоит отметить, что Абрамов был единственным представителем сборной России на Всемирном фестивале боевых искусств.
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