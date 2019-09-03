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Хабиб — Порье: смотреть онлайн. Трансляция Первого канала
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22:30 Мск
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Украинский боец: хочу увидеть победу Нурмагомедова

Украинский боец: хочу увидеть победу Нурмагомедова
Бокс/ММА / ММА 0

Украинский боец ММА Ярослав Амосов, тренировавшийся в зале АТТ во Флориде с американцем Дастином Порье, сообщил, не помогал временному чемпиону UFC во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Приехал парень один темнокожий, Сидни Аутлоу. Он приехал помогать Порье по борьбе. А у меня была первая тренировка. Я пошёл просто потолкаться и не рассчитывал сильно бороться. Так получилось, что он с Порье отработал и пришёл со мной потолкаться. Он рассчитывал, что будет всё легко и просто. В ногу нырнул, прошёл в ногу. Посадить не смог, а я начал его выигрывать. Он меня потом спрашивал по-английски: «Ты кто такой? Ты круто борешься».

Я не особо горел желанием помогать Порье. Не могу сказать, что я друг Хабиба, но я его знаю, и мне хотелось бы увидеть его победу. Я не хотел бы участвовать в подготовке Порье. На тренировках с ним не пересекались, только здоровались», — сказал Амосов в интервью Youtube-каналу «Разрешите вас перебить».

Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию поединка за чемпионский титул.

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