Нурмагомедов рассказал, кого можно считать великим бойцом

Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что беспроигрышные серии делают бойцов великими.
«Если боец проиграл несколько раз и выиграл титул, а затем и второй, после чего снова проиграл, а затем опять выиграл титул, его нельзя считать великим. На мой взгляд, важно, когда ты непобедим долгое время или вообще никогда не проигрываешь.
Я не хочу менять весовые категории. Я очень лёгкий, мои бои будут в этом дивизионе. Хочу сосредоточиться на своём весе», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.
За свою карьеру Нурмагомедов одержал 27 побед и не потерпел ни одного поражения.
7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC Нурмагомедов в поединке с Дастином Порье будет защищать чемпионский титул. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя Нурмагомедов — Порье.
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