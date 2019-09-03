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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Нурмагомедов рассказал, кого можно считать великим бойцом

Нурмагомедов рассказал, кого можно считать великим бойцом
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что беспроигрышные серии делают бойцов великими.

«Если боец проиграл несколько раз и выиграл титул, а затем и второй, после чего снова проиграл, а затем опять выиграл титул, его нельзя считать великим. На мой взгляд, важно, когда ты непобедим долгое время или вообще никогда не проигрываешь.

Я не хочу менять весовые категории. Я очень лёгкий, мои бои будут в этом дивизионе. Хочу сосредоточиться на своём весе», — цитирует Нурмагомедова MMA Junkie.

За свою карьеру Нурмагомедов одержал 27 побед и не потерпел ни одного поражения.

7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC Нурмагомедов в поединке с Дастином Порье будет защищать чемпионский титул. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя Нурмагомедов — Порье.

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