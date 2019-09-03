Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии в Абу-Даби
Российский боец ММА чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии в Абу-Даби перед поединком с американцем Дастином Порье.
Российский боец вместе с членами своей команды посетил специальное мероприятие. Он расписался на афише турнира.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.
Бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого поединка.
Для Нурмагомедова защита титула станет второй в карьере. Ранее в октябре 2018 года он победил удушающим приёмом Конора Макгрегора. После боя началась массовая потасовка, из-за чего оба бойца были дисквалифицированы на длительные сроки. После этого они в октагон ещё не выходили.
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