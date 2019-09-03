Видео: лучшие победы Нурмагомедова по версии UFC

Официальный канал UFC в YouTube опубликовал подборку лучших побед Хабиба Нурмагомедова в смешанных единоборствах. Интересно, что в ролик вошли не только успешные бои россиянина в лучшей лиге мира, но и яркие выступления Нурмагомедова в промоушене ProFC в России.
Всего в своеобразный рейтинг включено семь поединков. Так, на видео запечатлена победа Хабиба болевым приёмом над Майклом Джонсоном, победа техническим нокаутом над Тиагу Таваресом, успех в лиге ProFC в бою с Каджиком Абаджяном в 2011 году, триумф в поединке с Даррелом Хорчером и победы удушающими приёмами над Хамизом Мамедовым в 2011 году в ProFC и Камалом Шалорусом в дебютном бою в UFC в 2012 году.
Последней в видеозаписи демонстрируется победа Нурмагомедова над Конором Макгрегором.
Соответствующий ролик можно увидеть на официальном канале UFC в YouTube.
7 сентября 2019 года Хабиб Нурмагомедов вернётся в октагон после почти годичного простоя. На турнире UFC 242 он встретится с Дастином Порье. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
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