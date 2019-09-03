Джо Джойс хочет встретиться с Поветкиным

Перспективный британский боец, серебряный призёр Олимпиады-2016 Джо Джойс, в ближайшем поединке должен был встретиться с чемпионом Европы по версии EBU Агитом Кабайелом. Но последний неожиданно оставил титул вакантным и отказался от поединка с Джойсом.

Джо выразил разочарование такие шагом Агита и теперь надеется получить бой с Александром Поветкиным или Карлосом Такамом.

«Я очень разочарован, так как я хотел встречи с Кабайелом и хотел побороться за пояс чемпиона Европы. Очевидно, он никогда не хотел боя со мной. Надеюсь, я подерусь с Александром Поветкиным или Карлосом Такамом за вакантный титул», — приводит слова Джойса BoxingScene.

Александр Поветкин минувший поединок провёл 31 августа, когда победил Хьюи Фьюри.