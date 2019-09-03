Харитонов: подерусь с Васселлом, чтобы не было простоя

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов следующий поединок проведёт на турнире Bellator 234, который пройдёт 14 ноября в Тель-Авиве. Харитонов встретится с Линтоном Васселлом, этот бой станет главным событием шоу. Россиянин признался, что мало знает о сопернике, и согласился на бой лишь ради того, чтобы быть при деле.

«Титульный бой? Пока жду ответа от Скотта Кокера. Надеюсь, в ближайшее время, возможно в этом году, будет титульный поединок. Всё зависит от титульного боя, который будет в эту субботу. После поединка Бейдера и Конго будет информация.

Сейчас предложили бой с Васселлом, и я согласился. Не знаю, что за соперник, не видел его боёв. Сейчас ещё неделю отдыхаю после боя с Митрионом. Особого интереса или выгоды новый поединок не несёт. Он нужен, чтобы не было простоя", — приводит слова Харитонова UFC Bet.