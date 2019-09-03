Харитонов: подерусь с Васселлом, чтобы не было простоя

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов следующий поединок проведёт на турнире Bellator 234, который пройдёт 14 ноября в Тель-Авиве. Харитонов встретится с Линтоном Васселлом, этот бой станет главным событием шоу. Россиянин признался, что мало знает о сопернике, и согласился на бой лишь ради того, чтобы быть при деле.
«Титульный бой? Пока жду ответа от Скотта Кокера. Надеюсь, в ближайшее время, возможно в этом году, будет титульный поединок. Всё зависит от титульного боя, который будет в эту субботу. После поединка Бейдера и Конго будет информация.
Сейчас предложили бой с Васселлом, и я согласился. Не знаю, что за соперник, не видел его боёв. Сейчас ещё неделю отдыхаю после боя с Митрионом. Особого интереса или выгоды новый поединок не несёт. Он нужен, чтобы не было простоя", — приводит слова Харитонова UFC Bet.
- 3 сентября 2019
-
21:53
-
20:51
-
19:43
-
18:31
-
17:59
-
16:58
-
15:25
-
14:15
-
13:57
-
13:16
-
13:10
-
12:36
-
11:53
-
11:01
-
07:56
-
01:03
- 2 сентября 2019
-
23:43
-
22:52
-
21:37
-
20:53
-
19:35
-
18:47
-
15:44
-
15:31
-
14:49
-
13:07
-
12:18
-
11:49
-
10:37
-
00:51
- 1 сентября 2019
-
23:52
-
22:59
-
21:48
-
19:28
-
17:26