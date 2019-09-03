Рокхолд: бой Нурмагомедов — Порье пройдёт так, как захочет Хабиб

Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд не видит никаких шансов на победу Дастина Порье в противостоянии с Хабибом Нурмагомедовым. По словам американца, у россиянина нет реальных соперников в лёгкой весовой категории.
«Думаю, поединок пройдёт так, как захочет Хабиб. Отдам должное Порье, он жёсткий боец. Но у него были проблемы против Эдди Альвареса. А Хабиб — это не Эдди Альварес. Я говорю об уровне грепплинга. В весовой категории нет никого, кто смог бы противостоять Нурмагомедову.
Ни один легковес никогда не давал мне тяжёлый бой, я с ними игрался. Но чтобы работать с Хабибом, мне приходится выкладываться на все 100%. Хабиб — это совершенно другой уровень, это просто зверь", — сказал Рокхолд в интервью, размещённом на официальной странице UFC Russia в «Инстаграме».
7 сентября «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Нурмагомедов — Порье.
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