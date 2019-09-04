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Сайборг подписала контракт с Bellator

Сайборг подписала контракт с Bellator
Бокс/ММА / ММА 0

Бывшая чемпионка Strikeforce, Invicta FC и UFC в полулёгком Крис Сайборг продолжит карьеру в промоушене Bellator. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил президент лиги Скотт Кокер.

«С гордостью сообщаю, что Bellator подписал с Крис Сайборг крупнейший контракт в истории женского ММА. Добро пожаловать в семью», — написал Кокер.

Крис Сайборг в минувшем месяце со скандалом завершила карьеру в UFC. Президент лиги Дэна Уайт не стал предлагать бразильянке новый контракт. Сайборг вступила с Уайтом в открытый конфликт и обвинила его во лжи. По её утверждению, Уайт лгал, когда говорил, что Сайборг не хочет повторного боя с Амандой Нуньес. Позже она принесла свои извинения за излишние эмоции, но это не поменяло решение Уайта.

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