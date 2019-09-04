Нурмагомедов: мне не нравится Макгрегор, он бьёт стариков

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурамагомедов вспомнил о своём поединке с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, а также поделился мыслями об ирландце.

«Я сделал в клетке всё, что обещал. Конор не сделал ничего из обещанного. В этом разница между нами. Ты можешь говорить, но если ты ничего не делаешь, ты должен заткнуться. Сейчас Макгрегор говорит так, будто он что-то сделал, но он ничего не сделал. Тогда он в клетке говорил, что это просто бизнес. Это показало мне, насколько он слаб психологически. Хорошо, раз это бизнес, я просто проведу удушающий приём и оставлю тебя в покое.

Покончено ли с Конором? По поводу UFC я не знаю. Но мне не нравится этот парень. Он бьёт стариков. Он теряет разум. Когда есть деньги, человек меняется, потому надо уметь себя контролировать. Как можно бить старого человека. Ты один из лучших бойцов мира, как ты можешь бить стариков. Тот человек мог умереть. Нужно уметь контролировать руки, ноги, голову, эмоции. Тот случай показал, насколько его поменяли деньги и слава", — сказал Нурмагомедов в интервью, размещённом на YouTube-канале BT Sport.

7 октября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов встретится с Дастином Порье. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Нурмагомедов — Порье.