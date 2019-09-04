Фергюсон предлагали стать заменой на случай травмы Нурмагомедова или Порье

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон рассказал, что мог полететь в Абу-Даби в качестве замены на случай травмы Дастина Порье или Хабиба Нурмагомедова. Но в итоге американский боец отказался, не согласившись с предложенными условиями.

«Я бы полетел в Абу-Даби в качестве замены. Но, во-первых, я никого не подменяю. Были такие разговоры, но я не подменяю в итоге никого. У меня есть чемпионский пояс, я одержал 12 побед подряд. И я должен провести следующий титульный бой. Нужно раскручивать этот поединок, надо провести подготовительный лагерь.

У меня были какие-то предложения от UFC, но не было похоже, что они действительно хотят меня туда отправить. Всё это выглядело так, будто меня просят сделать одолжение. Но я заслуживаю большего», — цитирует Фергюсона ESPN.

Бой Нурмагомедов — Порье будет проходить 7 сентября. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию титульного поединка.