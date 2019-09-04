Фергюсон предлагали стать заменой на случай травмы Нурмагомедова или Порье

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон рассказал, что мог полететь в Абу-Даби в качестве замены на случай травмы Дастина Порье или Хабиба Нурмагомедова. Но в итоге американский боец отказался, не согласившись с предложенными условиями.
«Я бы полетел в Абу-Даби в качестве замены. Но, во-первых, я никого не подменяю. Были такие разговоры, но я не подменяю в итоге никого. У меня есть чемпионский пояс, я одержал 12 побед подряд. И я должен провести следующий титульный бой. Нужно раскручивать этот поединок, надо провести подготовительный лагерь.
У меня были какие-то предложения от UFC, но не было похоже, что они действительно хотят меня туда отправить. Всё это выглядело так, будто меня просят сделать одолжение. Но я заслуживаю большего», — цитирует Фергюсона ESPN.
Бой Нурмагомедов — Порье будет проходить 7 сентября. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию титульного поединка.
- 4 сентября 2019
-
10:22
-
09:31
-
01:16
-
01:04
-
00:55
- 3 сентября 2019
-
23:29
-
22:37
-
21:53
-
20:51
-
19:43
-
18:31
-
17:59
-
16:58
-
15:25
-
14:15
-
13:57
-
13:16
-
13:10
-
12:36
-
11:53
-
11:01
-
07:56
-
01:03
- 2 сентября 2019
-
23:43
-
22:52
-
21:37
-
20:53
-
19:35
-
18:47
-
15:44
-
15:31
-
14:49
-
13:07
-
12:18
-
11:49