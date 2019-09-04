Фергюсон: Макгрегор ведёт себя как бывшая девушка

Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал слова экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. Ирландец ранее сообщил, что рассматривает Фергюсона в качестве возможного соперника.

«Я должен драться за право сразиться за титул. Победитель боя Нурмагомедов — Порье должен стать моим соперником.

Макгрегор? Он ведёт себя как бывшая девушка, с которой встречался. Я уже перестал думать о нём. Теперь он упоминает моё имя? Оставьте это. Я думаю, что он может подраться с проигравшим боя Нурмагомедов — Порье.

Если мы хотим действовать в соответствии с рейтингом, то нужно поступать именно так», — цитирует Фергюсона ESPN.

Макрегор не выходил в октагон с октября 2018 года. Тогда он проиграл Хабибу Нурмагомедову.