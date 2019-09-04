Фергюсон: Макгрегор ведёт себя как бывшая девушка
Американский боец ММА Тони Фергюсон прокомментировал слова экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. Ирландец ранее сообщил, что рассматривает Фергюсона в качестве возможного соперника.
«Я должен драться за право сразиться за титул. Победитель боя Нурмагомедов — Порье должен стать моим соперником.
Макгрегор? Он ведёт себя как бывшая девушка, с которой встречался. Я уже перестал думать о нём. Теперь он упоминает моё имя? Оставьте это. Я думаю, что он может подраться с проигравшим боя Нурмагомедов — Порье.
Если мы хотим действовать в соответствии с рейтингом, то нужно поступать именно так», — цитирует Фергюсона ESPN.
Макрегор не выходил в октагон с октября 2018 года. Тогда он проиграл Хабибу Нурмагомедову.
Фергюсону предлагали стать заменой на случай травмы Нурмагомедова или Порье
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