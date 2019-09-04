Президент FNG: Макгрегор будет лучше в реванше с Нурмагомедовым

Президент бойцовского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился мнением о перспективах ирландского бойца Конора Макгрегора в случае повторного поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Соперники провели бой в октябре 2018 года, Нурмагомедов в четвёртом раунде победил удушающим приёмом.

«Я верю, что Конор будет лучше в реванше, он точно будет лучше. Даже по первому поединку было видно, как хорошо Макгрегор работал в защите. Например, как защищался от тейкдаунов.

В этом компоненте он ещё прибавит. Хватит ли этого, чтобы победить? Я думаю, что не хватит, но то, что Конор будет лучше, это факт», — сказал Гаджиев в интервью FightSpace.

Очередной бой Нурмагомедов проведёт 7 сентября. Его соперником станет Дастин Порье, поединок будет проходить в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого боя.