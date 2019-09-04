Нурмагомедов получит за бой с Порье более $ 6 млн

Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов за бой с Дастином Порье получит более $ 6 млн, сообщил его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов. Он отметил, что гонорар за бой с Порье будет в несколько раз превышать гонорар за бой с ирландцем Конором Макгрегором. За поединок с ирландцем Нурмагомедов получил около $ 2 млн.

«Гонорар будет в 3-3,5 раза больше (чем гонорар за бой с Макгрегором. — Прим. «Чемпионата»). Мы дерёмся не за мелочь, мы знаем себе цену.

«Это ($ 2 млн — прим. «Чемпионата») маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. Мы побили лучших, мы готовы дальше драться с лучшими. И мы популярны, мы это знаем. Когда выйдём в зал, увидите, как встретят Порье, и как – Хабиба», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Титульный бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка.