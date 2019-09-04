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А. Емельяненко подписал контракт на бой с Кокляевым

А. Емельяненко подписал контракт на бой с Кокляевым
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что подписал контракт на бой с российским стронгменом Михаилом Кокляевым. Боец опубликовал видеоролик, в котором также разорвал на себе рубашку и пообещал сделать то же самое с соперником на ринге.

«Контракт на бой с Кокляевым подписан! Бой состоится! О сроках проведения боя сообщу позже», — сказал Емельяненко.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Ранее Емельяненко и Кокляев неоднократно обменивались негативными комментариями. При этом Кокляев никогда не дрался в ММА, он выигрывал различные соревнования на силу и выносливость. Спортсмен ранее сообщил, что его цель в поединке с Емельяненко — покинуть ринг на собственных ногах.

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