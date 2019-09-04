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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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UFC 242: завершилась открытая тренировка участников

UFC 242: завершилась открытая тренировка участников
Бокс/ММА / ММА 0

В Абу-Даби состоялась открытая тренировка участников турнира UFC 242, который будет проходить 7 сентября. В тренировке также приняли участие хэдлайнеры турнира — россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

Для Нурмагомедова предстоящая защита титула станет второй в карьере. Хабиб не потерпел ещё ни одного поражения.

Предыдущая защита титула состоялась в октябре 2018 года, тогда он победил ирландца Конора Макгрегора.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка Нурмагомедова и Порье.

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