UFC 242: завершилась открытая тренировка участников
В Абу-Даби состоялась открытая тренировка участников турнира UFC 242, который будет проходить 7 сентября. В тренировке также приняли участие хэдлайнеры турнира — россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.
Для Нурмагомедова предстоящая защита титула станет второй в карьере. Хабиб не потерпел ещё ни одного поражения.
Предыдущая защита титула состоялась в октябре 2018 года, тогда он победил ирландца Конора Макгрегора.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка Нурмагомедова и Порье.
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