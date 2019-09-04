Отец Нурмагомедова хочет, чтобы Хабиб завершил карьеру боем в Москве

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что Хабиб может провести свой последний бой в карьере в Москве, в случае, если ему удастся защитить пояс в поединке с Дастином Порье.
«Думаю, если Хабиб защитит пояс здесь, в Абу-Даби, почему бы ему не защитить его в Москве. Москва — город, интересный для мирового сообщества. В Москве есть все для проведения большого события. Я бы хотел, чтобы Хабиб провел в Москве свой последний бой, последнюю защиту титула.
Думаю, в UFC должны дать нам такой бой. Наши болельщики, россияне, заслуживают этого», — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова ТАСС.
Поединок Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона UFC Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
Смотри бой Хабиба и Порье в компании профессионалов. 7 сентября в 19:45 на огромном экране рестобара I Van Gogh в Москве начнется трансляция главного боя года. У микрофона Роман Мазуров. Среди гостей Сергей Харитонов, прославленные чемпионы и рекордсмены. Бронь столов по телефону +7 (495) 624-93-77, подробности по ссылке.
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