Бой Емельяненко и Кокляева пройдёт по правилам бокса
Поединок между российским бойцом ММА Александром Емельяненко и российским стронгменом Михаилом Кокляевым пройдёт по правилам бокса. Спортсменов ожидает четыре раунда по три минуты, бойцы убудут выступать в боксёрских перчатках. Об этом сообщил один из организаторов поединка.
«Поединок пройдет в боксерских перчатках по правилам бокса. Будет четыре раунда по три минуты. Бой планируется на осень», — приводит слова одного из организаторов поединка ТАСС.
Ранее спортсмены в своих социальных сетях объявили о подписании контракта на поединок. Ранее Емельяненко и Кокляев неоднократно обменивались негативными комментариями. При этом Кокляев никогда не дрался в ММА ли на ринге, он выигрывал различные соревнования на силу и выносливость.
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