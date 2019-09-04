Бой Емельяненко и Кокляева пройдёт по правилам бокса

Поединок между российским бойцом ММА Александром Емельяненко и российским стронгменом Михаилом Кокляевым пройдёт по правилам бокса. Спортсменов ожидает четыре раунда по три минуты, бойцы убудут выступать в боксёрских перчатках. Об этом сообщил один из организаторов поединка.



«Поединок пройдет в боксерских перчатках по правилам бокса. Будет четыре раунда по три минуты. Бой планируется на осень», — приводит слова одного из организаторов поединка ТАСС.



Ранее спортсмены в своих социальных сетях объявили о подписании контракта на поединок. Ранее Емельяненко и Кокляев неоднократно обменивались негативными комментариями. При этом Кокляев никогда не дрался в ММА ли на ринге, он выигрывал различные соревнования на силу и выносливость.