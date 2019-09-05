Харди проведёт следующий бой с пропустившим три года сирийцем

Американский боец UFC Грег Харди узнал имя следующего соперника, сообщает MMAFighting. Харди вернётся в октагон на турнире UFC Fight Night 162 в Сингапуре, который состоится 26 октября 2019 года. Соперником Грега станет сирийский боец Ярис Данхо.



Грег Харди в последний раз выходил в октагон на турнире UFC on ESPN 4, победив Хуана Адамса. Эта победа стала для бывшего футболиста второй подряд — ранее он победил Дмитрия Смольникова. Обе победы были одержаны техническим нокаутом в первом раунде.



Ярис Данхо дебютировал в UFCв 2016 году, проиграв Даниилу Омельянчуку, а затем в том же году он свёл вничью поединок с Кристианом Коломбо. Из-за травмы Ярис Данхо был вынужден приостановить свою карьеру.