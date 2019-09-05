Вейли пригрозила Сехудо: лучше прячься, а то заберу твоё золото в Пекин
Боец ММА Чжан Вейли ответила на слова чемпиона UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо. Ранее Сехудо бросил вызов китаянке, в очередной раз сообщив, что хочет стать межгендерным чемпионом. Сехудо уже предлагал подраться Валентине Шевченко.
«Генри, Вейли отправляется в Абу-Даби на UFC 242, лучше прячься, а то я заберу твоё золото в Пекин», — написала китаянка в своём «инстаграме».
Вейли стала чемпионкой UFC после победы над Джессикой Андраде на турнире UFC Fight Night 157. Она стала первой представительницей Китая – обладательницей пояса UFC. Чтобы одержать победу над Андраде, Вейли понадобились всего 42 секунды. Судьи зафиксировали победу техническим нокаутом. Сехудо является чемпионом UFC в двух весовых категориях.
Уайт: Чжан Вейли стала суперзвездой не только в Китае, но и во всём мире
- 5 сентября 2019
-
09:40
-
00:41
- 4 сентября 2019
-
23:53
-
22:48
-
22:00
-
21:50
-
20:46
-
20:23
-
19:54
-
19:26
-
18:05
-
17:36
-
16:39
-
15:46
-
14:57
-
12:59
-
11:39
-
11:15
-
10:22
-
09:31
-
01:16
-
01:04
-
00:55
- 3 сентября 2019
-
23:29
-
22:37
-
21:53
-
20:51
-
19:43
-
18:31
-
17:59
-
16:58
-
15:25
-
14:15
-
13:57
-
13:16
Партнерский контент