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Вейли пригрозила Сехудо: лучше прячься, а то заберу твоё золото в Пекин

Вейли пригрозила Сехудо: лучше прячься, а то заберу твоё золото в Пекин
Бокс/ММА / ММА 0

Боец ММА Чжан Вейли ответила на слова чемпиона UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо. Ранее Сехудо бросил вызов китаянке, в очередной раз сообщив, что хочет стать межгендерным чемпионом. Сехудо уже предлагал подраться Валентине Шевченко.

«Генри, Вейли отправляется в Абу-Даби на UFC 242, лучше прячься, а то я заберу твоё золото в Пекин», — написала китаянка в своём «инстаграме».

Вейли стала чемпионкой UFC после победы над Джессикой Андраде на турнире UFC Fight Night 157. Она стала первой представительницей Китая – обладательницей пояса UFC. Чтобы одержать победу над Андраде, Вейли понадобились всего 42 секунды. Судьи зафиксировали победу техническим нокаутом. Сехудо является чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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