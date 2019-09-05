Джошуа: в первом бое с Руисом нужно было действовать умнее

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от реванша с Энди Руисом. 1 июня в Нью-Йорке Руис сенсационно победил Джошуа техническим нокаутом. Теперь соперникам предстоит провести реванш в декабре в Саудовской Аварии.

«Небольшая промашка не должна изменить человека как личность. Нужно сохранять стабильность, помнить, кто ты. Я знаю себя, знаю, на что способен. Но также я знаю, на что способен мой соперник.

Понимаю его сильные стороны, но и слабые. Нужно извлечь пользу из его недостатков. В первом поединке мне нужно было действовать умнее. Такие мелкие вещи в голове нужно учитывать. Теперь я буду умнее», — цитирует Джошуа Sky Sports.

Руис перед поединком считался явным аутсайдером. Незадолго до боя он заменил Джаррела Миллера, провалившего допинг-тест.