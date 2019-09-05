Джошуа: в первом бое с Руисом нужно было действовать умнее

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от реванша с Энди Руисом. 1 июня в Нью-Йорке Руис сенсационно победил Джошуа техническим нокаутом. Теперь соперникам предстоит провести реванш в декабре в Саудовской Аварии.
«Небольшая промашка не должна изменить человека как личность. Нужно сохранять стабильность, помнить, кто ты. Я знаю себя, знаю, на что способен. Но также я знаю, на что способен мой соперник.
Понимаю его сильные стороны, но и слабые. Нужно извлечь пользу из его недостатков. В первом поединке мне нужно было действовать умнее. Такие мелкие вещи в голове нужно учитывать. Теперь я буду умнее», — цитирует Джошуа Sky Sports.
Руис перед поединком считался явным аутсайдером. Незадолго до боя он заменил Джаррела Миллера, провалившего допинг-тест.
- 5 сентября 2019
-
11:27
-
09:40
-
00:41
- 4 сентября 2019
-
23:53
-
22:48
-
22:00
-
21:50
-
20:46
-
20:23
-
19:54
-
19:26
-
18:05
-
17:36
-
16:39
-
15:46
-
14:57
-
12:59
-
11:39
-
11:15
-
10:22
-
09:31
-
01:16
-
01:04
-
00:55
- 3 сентября 2019
-
23:29
-
22:37
-
21:53
-
20:51
-
19:43
-
18:31
-
17:59
-
16:58
-
15:25
-
14:15
-
13:57