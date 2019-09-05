Порье: подхожу к бою с Нурмагомедовым так, будто встречусь с великим боксёром

Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье поделился ожиданиями от боя с чемпионом организации россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
«Я подхожу к этому бою так, будто мне предстоит встретиться с великим боксёром и кикбоксёром. Я не откладываю ничего в подготовке. Когда Нурмагомедов наносит удар с правой, он у него получается мощным. Таким ударом он сильно повредил Макгрегора.
Этим ударом он пошатнул нескольких парней. У него неплохой удар с правой, но любой в ММА может нанести сильный удар.
Думаю что большая часть боя будет проходить в центре ринга. Но он также попытается загнать меня в угол, прижать к сетке. Особенно после того, как мы начнём обмен ударами», — цитирует Порье Daily Express.
Смотри бой Хабиба и Порье в компании профессионалов. 7 сентября в 19:45 на огромном экране рестобара I Van Gogh в Москве начнется трансляция главного боя года. У микрофона Роман Мазуров. Среди гостей Сергей Харитонов, прославленные чемпионы и рекордсмены. Бронь столов по телефону +7 (495) 624-93-77, подробности по ссылке.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка Нурмагомедов — Порье.
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