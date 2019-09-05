Абдурахимов: Нурмагомедов на другом уровне, чем Порье

Российский боец ММА Шамиль Абдурахимов поделился ожиданиями от поединка соотечественника Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.
«У каждого бойца есть шанс выиграть. Сам Хабиб говорит, что он превосходит Дастина во всём. Думаю, так и есть.
Нурмагомедов на другом уровне. Достаточно вспомнить поединок между Порье и Холлоуэем. Посмотрите на Макса — он очень худощав, но Дастин ни разу не перевёл его в партер. Это говорит о том, на что он способен в грэпплинге.
Недооценка соперника? Нет. Хабиб понимает, где он. Осознаёт, что расслабляться нельзя. Не могу сказать, что я всерьёз опасаюсь за его настрой», — цитирует Абдурахимова RT на русском.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию боя Нурмагомедова и Порье.
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