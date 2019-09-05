Нурмагомедов отказался от общения с прессой после дуэли взглядов с Порье
Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался общаться с журналистами после дуэли взглядов с американским бойцом ММА Дастином Порье, сообщает ТАСС.
Сразу после дуэли взглядов спортсмен покинул зал. Как пояснил президент UFC Дэна Уайт, Нурмагомедова освободили от встречи со СМИ, потому что он общался с болельщиками в среду.
Нурмагомедов и Порье проведут титульный поединок 7 сентября, он возглавит турнир UFC 242. Российский боец во второй раз будет защищать чемпионский титул. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка Нурмагомедова и Порье.
Американский боец стал временным чемпионом организации, победив 14 апреля решением судей соотечественника Макса Холлоуэя.
Абдурахимов: Нурмагомедов на другом уровне, чем Порье
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