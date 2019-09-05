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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
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Нурмагомедов отказался от общения с прессой после дуэли взглядов с Порье

Нурмагомедов отказался от общения с прессой после дуэли взглядов с Порье
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался общаться с журналистами после дуэли взглядов с американским бойцом ММА Дастином Порье, сообщает ТАСС.

Сразу после дуэли взглядов спортсмен покинул зал. Как пояснил президент UFC Дэна Уайт, Нурмагомедова освободили от встречи со СМИ, потому что он общался с болельщиками в среду.

Нурмагомедов и Порье проведут титульный поединок 7 сентября, он возглавит турнир UFC 242. Российский боец во второй раз будет защищать чемпионский титул. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка Нурмагомедова и Порье.

Американский боец стал временным чемпионом организации, победив 14 апреля решением судей соотечественника Макса Холлоуэя.

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