Нурмагомедов — Порье, бой начнётся в 23:00 в субботу, 7 сентября

В Абу-Даби 7 сентября состоится турнир UFC 242. В главном поединке турнира встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье. Сам турнир начнётся в 18:00 мск, а главный бой вечера запланирован примерно в 23:00 мск.

Поединок Нурмагомедова и Порье в прямом эфире будет показывать Первый канал.

Нурмагомедов уже во второй раз будет защищать чемпионский титул. В 2008 году он победил ирландца Конора Макгрегора, использовав удушающий приём. В ММА у Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения. Порье победил в 25 поединках, но также потерпел пять поражений.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию боя Нурмагомедов — Порье.

На турнире UFC 242 в Абу-Даби будут проходить и другие бои: Шамиль Абдурахманов (20-4) — Кертис Блейдс (11-2), Ислам Махачев (17-1) — Дэви Рамос (10-2), Маирбек Тайсумов (28-5) — Диего Феррейра (15-2), Оттман Азаитар (11-0) — Тиму Пакалену (8-2), Муслим Салихов (14-2) — Нордин Талеб (15-6).

Постер UFC 242 Фото: UFC