Тактаров: Хабиб правильно сделал, что отказался от общения с прессой

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о подготовке Хабиба Нурмагомедова к поединку с Дастином Порье.



«Сейчас многие люди думают наперёд, сейчас надо понять, как себя будет чувствовать Хабиб после того, как догонит вес, это первое. Второе, не испортит ли его окружение… то, что сейчас творится в социальных сетях — это позор нации. Правильно ли он сделал, что отказался от общения с прессой сегодня? Всё правильно, может, он плохо себя чувствует. Сейчас самое главное то, как он себя чувствует.



Если ему общение с прессой мешает в подготовке к бою и это отразится на результате боя, то незачем это общение с прессой. Когда ты проиграл, то ты никто, а когда выиграл — то всё успеешь. Сейчас важно сделать свой вес и выйти живым и здоровым в клетку», — приводит слова Тактарова Sport24.



Нурмагомедов и Порье проведут титульный поединок 7 сентября, он возглавит турнир UFC 242. Российский боец во второй раз будет защищать чемпионский титул. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка Нурмагомедова и Порье.

Нурмагомедов отказался от общения с прессой после дуэли взглядов с Порье