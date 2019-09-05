Фергюсон может встретиться с победителем боя Нурмагомедова и Порье
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бывшему временному чемпиону организации Тони Фергюсону предложат провести поединок с победителем боя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.
«Если Тони Фергюсон будет готов, то мы готовы предложить ему возможность встретиться с победителем поединка Хабиба нурмагомедова и Дастина Порье. Хабиб — большая звезда, это будет его первый бой после длительной дисквалификации. Порье побеждал лучших в мире, включая Макса Холлоуэя. Это будет очень большой бой», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.
Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье запланирован на 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию титульного поединка.
- 5 сентября 2019
-
18:05
-
18:02
-
18:00
-
17:40
-
16:41
-
15:24
-
13:59
-
12:40
-
11:27
-
09:40
-
00:41
- 4 сентября 2019
-
23:53
-
22:48
-
22:00
-
21:50
-
20:46
-
20:23
-
19:54
-
19:26
-
18:05
-
17:36
-
16:39
-
15:46
-
14:57
-
12:59
-
11:39
-
11:15
-
10:22
-
09:31
-
01:16
-
01:04
-
00:55
- 3 сентября 2019
-
23:29
-
22:37
-
21:53
Партнерский контент