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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
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Фергюсон может встретиться с победителем боя Нурмагомедова и Порье

Фергюсон может встретиться с победителем боя Нурмагомедова и Порье
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бывшему временному чемпиону организации Тони Фергюсону предложат провести поединок с победителем боя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.

«Если Тони Фергюсон будет готов, то мы готовы предложить ему возможность встретиться с победителем поединка Хабиба нурмагомедова и Дастина Порье. Хабиб — большая звезда, это будет его первый бой после длительной дисквалификации. Порье побеждал лучших в мире, включая Макса Холлоуэя. Это будет очень большой бой», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье запланирован на 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию титульного поединка.

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