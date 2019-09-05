Фергюсон может встретиться с победителем боя Нурмагомедова и Порье

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что бывшему временному чемпиону организации Тони Фергюсону предложат провести поединок с победителем боя чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Дастина Порье.



«Если Тони Фергюсон будет готов, то мы готовы предложить ему возможность встретиться с победителем поединка Хабиба нурмагомедова и Дастина Порье. Хабиб — большая звезда, это будет его первый бой после длительной дисквалификации. Порье побеждал лучших в мире, включая Макса Холлоуэя. Это будет очень большой бой», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.



Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье запланирован на 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию титульного поединка.