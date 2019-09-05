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Тухугов хочет провести бой с Макгрегором

Тухугов хочет провести бой с Макгрегором
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец UFC Зубайра Тухугов выразил желание провести поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Да, я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести ещё два-три поединка. Артём Лобов? Этот бой мог бы быть интересным, но он боец ниже среднего уровня», — приводит слова Тухугова ТАСС.

Напомним, Тухугов вернётся в октагон на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Соперником россиянина станет дебютант организации британский боец Лерон Мёрфи.

Зубайра Тухугов в последний раз выходил в октагон 14 мая 2016 года на турнире UFC 198, на котором раздельным решением судей уступил Ренато Карнейро. На счету Тухугова четыре поединка в UFC, в трёх из которых он одержал победу.

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