Тухугов хочет провести бой с Макгрегором

Российский боец UFC Зубайра Тухугов выразил желание провести поединок с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Да, я хочу этот бой, я готов. Но мне нужно провести ещё два-три поединка. Артём Лобов? Этот бой мог бы быть интересным, но он боец ниже среднего уровня», — приводит слова Тухугова ТАСС.



Напомним, Тухугов вернётся в октагон на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Соперником россиянина станет дебютант организации британский боец Лерон Мёрфи.



Зубайра Тухугов в последний раз выходил в октагон 14 мая 2016 года на турнире UFC 198, на котором раздельным решением судей уступил Ренато Карнейро. На счету Тухугова четыре поединка в UFC, в трёх из которых он одержал победу.