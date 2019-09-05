Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей

Российский боец ММА Александр Шлеменко потерпел поражение в поединке с американцем Крисом Ханикаттом. Бой проходил на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night в рамках Дальневосточного экономического форума. Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу.

В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч. Шлеменко так и не удалось подняться на ноги. Во втором раунде соперники вновь больше боролись, но Шлеменко несколько раз попал по сопернику. В третьем и четвёртом раундах бой проходил в партере при доминировании американского бойца. В пятом раунде Шлеменко сумел нанести точный удар, но этого было недостаточно.

Предыдущий бой Шлеменко состоялся в мае в Челябинске, где он нокаутировал бразильца Вискарди Андраде.

Ханикатт выиграл 11 из 14 боёв. Большинство побед американец по прозвищу «Резак» одержал в промоушене Bellator.