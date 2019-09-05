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Тайсумов: Макгрегор чего только не принимал перед боем с Нурмагомедовым!

Тайсумов: Макгрегор чего только не принимал перед боем с Нурмагомедовым!
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец ММА Майрбек Тайсумов рассказал историю об ирландце Коноре Макгрегоре. По словам Тайсумова, перед титульным поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года Макгрегор принимал запрещённые препараты.

«Я не придумал. История такая. Конор бывает в Голландии. Там один мой друг сдаёт крутые тачки напрокат. И Конор у него их снимал. Водитель, который вёз Макгрегора, говорил, что он в машине чего только не принимал. Это было перед боем с Хабибом», — приводит слова Тайсумова Sport24.

Макгрегор проиграл Нурмагомедову, россиянин завершил бой в четвёртом раунде, использовав удушающий приём. После этого ирландец ещё ни разу не выходил в октагон. Предполагается, что Макгрегор может провести следующий бой в UFC до конца 2019 года.

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