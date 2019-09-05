Немков: Нурмагомедов пока не круче Фёдора Емельяненко
Боец Bellator Вадим Немков полагает, что проводить параллели между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и легендарным бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко слишком рано. Также Немков поделился ожиданиями от боя Хабиб — Порье, который пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
«Думаю, Хабиб победит, но бой будет тяжёлым. Порье сейчас одерживает победы, он очень хочет победить и Хабиба. Но Хабиб прервёт эту серию побед Порье.
Хабиба можно назвать главным спортсменом России в MMA. Круче ли он Фёдора Емельяненко? Пока нет», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
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