Папин: Нурмагомедов — достойный сын своей страны

Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин поделился мыслями о Хабибе Нурмагомедове и подчеркнул, что чемпион UFC в лёгком весе хорош не только в борьбе, но и в ударной работе.

«Честно сказать, особо не видел боёв Порье, зато знаю, что Хабиб сможет затащить. Будем болеть за Хабиба. Наслышан, что Порье хороший ударник. Все говорят, что если Хабиб пойдёт с ним в ударку, то Порье его победит. Хабиб — хороший ударник. В бою с Конором он показал, что может не только бороться.



Хабиб — хороший спортсмен и достойный сын своей страны. Вся страна гордится его победами», — сказал Папин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.