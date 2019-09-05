Шлеменко: Ханикатт переиграл меня на тактике, он был лучше

Сегодня, 5 сентября, российский боец Александр Шлеменко выступил на турнире по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night. В главном бою вечера он уступил решением судей Крису Ханикатту. После поединка он прокомментировал неудачный поединок, отдав должное сопернику.

«Меня больше расстраивает, что подвёл вас. Я понимаю и много говорю, что поражения — лучшие учителя и они нас чему-то должны научить. Но, конечно же, всегда хочется выигрывать. Спасибо, что поддерживаете меня. Что сказать? Я не падаю духом. У меня нет серьёзных повреждений. Крис переиграл меня на тактике. Молодец, хорошо подготовился. Он сделал всё, чтобы победить. Реально в этом бою он был лучше. Я допустил ошибки, нужно исправляться. Надеюсь, мы встретимся с Крисом ещё раз.

Понимаю, что это ему не очень интересно. Но надеюсь, он даст мне шанс снова войти в ту же воду. Благодарю всех, кто со мной. Ещё раз скажу, очень расстраивает, что огорчил. Постараюсь сделать правильные выводы", — сказал Шлеменко.

Соответствующее заявление Александра можно посмотреть на его официальной странице в «Инстаграме».