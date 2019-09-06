Махачев: мне было бы интересно подраться с Тони Фергюсоном

Боец UFC Ислам Махачев поделился ожиданиями от встречи с Дэви Рамосом, а также признался, что хотел бы встретиться с Тони Фергюсоном.



«Я никак не опасаюсь борьбы Рамоса. Все знают, что самбо ничем не хуже джиу-джитсу, даже лучше, так что где пройдёт бой мне всё равно. Я уже не зацикливаюсь на том, что мне снова не дали соперника из топ-15. Я думаю, что Рамос тоже где-то там в двадцатке. Он на хорошей победной серии. Уже не жду долгими простоями топ-оппонентов. Кого дадут с тем и дерусь.

Мне было бы интересно подраться с Тони Фергюсоном. Он очень хороший боец, но я вижу много его ошибок и все видят. Мне кажется, я смог бы использовать его слабые стороны", — рассказал Махачев в интервью, размещённом на странице UFC Russia в «Инстаграм».



Бой Ислама Махачева с Дэви Рамосом пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Главным событием вечера станет поединок Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.