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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
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Шлеменко: контроль Хабиба в партере станет решающим в поединке с Порье

Шлеменко: контроль Хабиба в партере станет решающим в поединке с Порье
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец Александр Шлеменко, накануне потерпевший поражение в поединке с американцем Крисом Ханикаттом на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night в рамках Дальневосточного экономического форума, прокомментировал грядущий бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье, который состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Хабиб является фаворитом боя, его сильной стороной является борьба. Думаю, его контроль в партере станет решающим в поединке. К сильным сторонам Порье можно отнести ударную технику с рук. Стилистически американец удобен для Хабиба, так как не часто работает ногами и коленями. Россиянину будет проще сокращать дистанцию. Думаю, это понимают в лагере Нурмагомедова. Порье хорош в разменах на руках, но Хабиб — не боксер и не будет с ним боксировать», — приводят слова Шлеменко «Известия».

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