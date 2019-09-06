Шлеменко: контроль Хабиба в партере станет решающим в поединке с Порье

Российский боец Александр Шлеменко, накануне потерпевший поражение в поединке с американцем Крисом Ханикаттом на турнире Roscongress Vladivostok Combat Night в рамках Дальневосточного экономического форума, прокомментировал грядущий бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье, который состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.



«Хабиб является фаворитом боя, его сильной стороной является борьба. Думаю, его контроль в партере станет решающим в поединке. К сильным сторонам Порье можно отнести ударную технику с рук. Стилистически американец удобен для Хабиба, так как не часто работает ногами и коленями. Россиянину будет проще сокращать дистанцию. Думаю, это понимают в лагере Нурмагомедова. Порье хорош в разменах на руках, но Хабиб — не боксер и не будет с ним боксировать», — приводят слова Шлеменко «Известия».